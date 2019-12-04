Венгер вызвался помочь Юнгбергу в "Арсенале"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер вызвался помочь исполняющему обязанности тренера клуба Фредрику Юнгбергу.

Напомним, несколько дней назад в отставку был отправлен Унаи Эмери за неудовлетворительный результаты "канониров".

Ранее Юнгберг сказал, что будет рад пообщаться с Венгером.

"Я всегда рад помочь мои бывшим игрокам и клубу. Если у него есть во мне потребность, я всегда доступен.

Мое сердце с клубом, я хочу, чтобы они допились успеха. Фредди - невероятный, он предан делу и хочет работать в "Арсенале" как можно дольше. Давайте дадим ему такую возможность", - сказал Венгер.

После 14 туров АПЛ "Арсенал" занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 19 баллов.

А еще: Скоулз раскритиковал Юнгберга за внешний вид на первом матче в качестве "Арсенала"| http://soccernews.ru