Венгер: "Я бы хотел, чтобы никто не покинул "Арсенал"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он не хочет расставаться со своими игроками.

"Я верю, что Озил хочет остаться в "Арсенале". Его не нужно убеждать продлить контракт. Я бы хотел, чтобы никто не покинул "Арсенал". Впрочем мы знаем, что будет в конце сезона, но я не могу рассказать об этом", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что этим летом у "Арсенала" завершаются контракты с Алексисом Санчесом, Джеком Уилшером и Месутом Озилом.

Не пропустите: Озил и Косиельни могут не сыграть с "Челси". | http://soccernews.ru