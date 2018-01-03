Венгер: "Я бы хотел, чтобы никто не покинул "Арсенал"

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Венгер: "Я бы хотел, чтобы никто не покинул "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он не хочет расставаться со своими игроками.

"Я верю, что Озил хочет остаться в "Арсенале". Его не нужно убеждать продлить контракт. Я бы хотел, чтобы никто не покинул "Арсенал". Впрочем мы знаем, что будет в конце сезона, но я не могу рассказать об этом", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что этим летом у "Арсенала" завершаются контракты с Алексисом Санчесом, Джеком Уилшером и Месутом Озилом.

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