Венгер: "Я думаю, что на групповой стадии Лиги Чемпионов не так много интересных матчей"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер отметил падение интереса к Лиге Чемпионов.

"Я думаю, что на групповой стадии не так много интересных матчей. Вы выбираете только одну или две игры. В групповом раунде все стало предсказуемым. Посмотрите на команды" - приводит слова Венгера The Telegraph.

Напомним, что в текущем сезоне "Арсенал" играет в Лиге Европы.

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