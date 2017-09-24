Венгер: "Я думаю, что на групповой стадии Лиги Чемпионов не так много интересных матчей"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер отметил падение интереса к Лиге Чемпионов.
"Я думаю, что на групповой стадии не так много интересных матчей. Вы выбираете только одну или две игры. В групповом раунде все стало предсказуемым. Посмотрите на команды" - приводит слова Венгера The Telegraph.
Напомним, что в текущем сезоне "Арсенал" играет в Лиге Европы.
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