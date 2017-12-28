Венгер: "Я готов покинуть "Арсенал" ради своего видения футбола"

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Венгер: "Я готов покинуть "Арсенал" ради своего видения футбола"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он намерен продолжать придерживаться своей футбольной философии.

"Я крайне привязан к "Арсенал" и пожертвовал ради него всем в жизни. Я рад, что мне удалось привнести в команду некоторые вещи. Я имею ввиду стиль футбола, стиль поведения, а также те ценности, которые игроки должны уважать. Я готов покинуть "Арсенал" ради своего видения футбола, так как верю в него. Но я горжусь тем, что клуб во всем поддерживает меня", - цитирует Венгера beIN SPORTS.

Напомним, что контракт 68-летнего Венгера с "канонирами" действует до лета 2019 года.

После 19 туров "Арсенал" занимает шестое место в Премьер-лиге.

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