Венгер: "Я готов покинуть "Арсенал" ради своего видения футбола"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он намерен продолжать придерживаться своей футбольной философии.
"Я крайне привязан к "Арсенал" и пожертвовал ради него всем в жизни. Я рад, что мне удалось привнести в команду некоторые вещи. Я имею ввиду стиль футбола, стиль поведения, а также те ценности, которые игроки должны уважать. Я готов покинуть "Арсенал" ради своего видения футбола, так как верю в него. Но я горжусь тем, что клуб во всем поддерживает меня", - цитирует Венгера beIN SPORTS.
Напомним, что контракт 68-летнего Венгера с "канонирами" действует до лета 2019 года.
После 19 туров "Арсенал" занимает шестое место в Премьер-лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12