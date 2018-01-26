Венгер: "Я хочу, чтобы Жиру остался в "Арсенале"

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Венгер: "Я хочу, чтобы Жиру остался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий Оливье Жиру не покинет команду в январе.

"Я хочу, чтобы Оливье остался в команде. Если никто не придет к нам, то никто и не уйдет. Возможно, мы отдадим в аренду одного или двух молодых футболистов. Но опытные игроки останутся. Жиру не просил меня о трансфере. Оливье часто забивает важные голы и нужен команде. Он может уйти только в том случае, если ему будет замена, но Жиру предстоит провести ещё больше матчей", - цитирует Венгера Mirror.

Ранее сообщалось, что дортмундская "Боруссия" хочет включить Жиру в сделку по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга.

Не пропустите: "Арсенал" не отпустит Жиру в "Боруссию" зимой. | http://soccernews.ru

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