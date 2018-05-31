Венгер: "Я хочу тренировать большой клуб, у которого есть амбиции"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями о своей дальнейшей карьере.

"Я воодушевлен сейчас, потому что мне снова предстоит испытание. Это именно то, чего я хочу от жизни. Не знаю, что случится завтра, но я стою перед пустой страницей, и я должен написать следующую главу.

Я не умею наслаждаться жизнью, лежа на пляже. Мне это очень быстро надоело, ведь у меня настоящая зависимость от футбола, которую я создал во время работы в "Арсенале". Я хочу тренировать большой клуб, у которого есть амбиции" - приводит слова Венгера Goal.com.

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