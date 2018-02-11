Венгер: "Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов через Лигу Европы"

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Венгер: "Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов через Лигу Европы"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о целях клуба.

"Мы стремимся попасть в Лигу Чемпионов и занять место в первой четверке АПЛ. Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в этот турнир через Лигу Европы. "Манчестер Юнайтед" сделал ставку на Лигу Европы еще в полуфинале. Нам же до этого этапа еще далеко.

Не думаю, что это правильно. Если будет возможность, мы постараемся ею воспользоваться, но приоритет - Премьер-Лига. Сдаваться пока слишком рано" - приводит слова Венгера Ibtimes.

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