Венгер: "Я не могу гарантировать, что у Уилшера будет игровая практика"

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Венгер: "Я не могу гарантировать, что у Уилшера будет игровая практика"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер не исключает продажу хавбека Джека Уилшера.

"Если он наберет оптимальную форму и у него будет желание остаться в "Арсенале", мы обсудим с ним вопрос продления соглашения. Возможно, мы сделаем это в конце сезона. Не исключаю такой вариант развития событий.

Вы знаете, что мне очень нравится Джек. Он талантлив, он работает со мной с 17 лет, но в современном футболе важна стабильность. В случае с Джеком неизвестно, по силам ли ему это - дело не в его игровых качествах, уровне таланта или его отношении к делу. Надеюсь, он способен постоянно показывать хорошую игру - тогда никто не усомнится в его классе.

Джек находится на том этапе развития карьеры, когда ему нужна игровая практика. Я не могу ему этого гарантировать, так что его переход в другой клуб не исключен" - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

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