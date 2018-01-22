Венгер: "Я не понимаю тех, кто уходит из "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что поступил должен был отпустить нападающего Алексиса Санчеса.
Напомним, что форвард почти оформил переход в "Манчестер Юнайтед".
"Я не понимаю тех, кто уходит из "Арсенала", но за 30 лет трансферной деятельности узнаешь многое. Наверное, это последний контракт Санчеса на высоком уровне. Мы сделали все, чтобы удержать его. Даже "Манчестер Сити" перестал бороться за его переход, что говорит о том, что у нас не было шансов. Увидим, правильно ли мы поступили", - сказал француз.
Читайте: Венгер рассказал, при каких обстаятельствах состоится переход Санчеса в "МЮ" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20