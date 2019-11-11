Венгер: "Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера "Баварии"

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Венгер: "Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера "Баварии"

Известный французский тренер Арсен Венгер опроверг слухи о своём возможном назначении на пост наставника "Баварии".

"Я никогда не был кандидатом. Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой. Означает ли это, что я закончил тренерскую карьеру? Нет, не обязательно", - сказал 70-летний специалист.

Напомним, что Венгер после окончания сезона 2017/18 покинул "Арсенал" и с тех пор остаётся без работы.

"Бавария" неделю назад уволила Нико Ковача. Сейчас обязанности главного тренера "ротен" исполняет Ханс-Дитер Флик.

Не пропустите: Флик продолжит тренировать "Баварию". | http://soccernews.ru
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