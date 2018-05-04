Венгер: "Я очень расстроен и разочарован"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы, которое привело к вылету его команды из турнира.
"Игра получилась интенсивной, "Арсенал" отдал все силы. Поздравления "Атлетико". Думаю, он выиграет этот турнир. "Арсеналу" сегодня чего-то не хватило в заключительной трети встречи. Мы можем быть расстроены, если посмотреть на количество созданных голевых моментах в первом и ответном матче. Это противостояние должно было заканчиваться в нашу пользу ещё по итогам первого матча. А затем сегодня в первом тайме мы создали множество моментов. "Атлетико" - команда с хорошей обороной. Годин спас свою команду от пропущенных голов после навесов пять или шесть раз.
Я очень расстроен и разочарован. Трудно принять поражение после 180 минут такой игры, которую показал "Арсенал". Теперь клубу необходимо думать, что делать в следующем сезоне. Я очень сильно расстроен. К сожалению, такие моменты приходится переживать. Футбол бывает жесток. Он приносит хорошие моменты, но иногда, как сегодня, приносит и страдание", - цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.
Стоит отметить, что это был последний шанс Венгера выиграть с "Арсеналом" еврокубок. По окончании сезона тренер покинет клуб.
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