Венгер: "Я очень разочарован поражением от "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался после матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, мы недостаточно хорошо начали матч. Однако несмотря на то, что мы проигрывали со счётом 0:2, необходимо было возвращаться в игру. Моментов у нас было предостаточно - мы показали отличный футбол, но не решили эпизоды. Я очень разочарован, ведь в итоге мы остались ни с чем, и это сложно принять. В нужные моменты нам не хватало эффективности. Также мы ставили себя в затруднительные ситуации. Кроме того, голкипер соперника сыграл просто великолепно" - приводит слова Венгера BBC.

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