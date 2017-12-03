Венгер: "Я очень разочарован поражением от "Манчестер Юнайтед"

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Венгер: "Я очень разочарован поражением от "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался после матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, мы недостаточно хорошо начали матч. Однако несмотря на то, что мы проигрывали со счётом 0:2, необходимо было возвращаться в игру. Моментов у нас было предостаточно - мы показали отличный футбол, но не решили эпизоды. Я очень разочарован, ведь в итоге мы остались ни с чем, и это сложно принять. В нужные моменты нам не хватало эффективности. Также мы ставили себя в затруднительные ситуации. Кроме того, голкипер соперника сыграл просто великолепно" - приводит слова Венгера BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
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10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
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