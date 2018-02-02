Венгер: "Я просто позволил Сонгу привести себя в форму на базе "Арсенала"

Теги арсенал лондонарсен венгералекс сонг

Венгер: "Я просто позволил Сонгу привести себя в форму на базе "Арсенала"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему на базе клуба тренируется бывший футболист "канониров" Алекс Сонг.

"Я просто позволил ему привести себя в форму на базе "Арсенала", ничего более", - цитирует Венгера журналист Матиас Карен в своем твиттере.

Напомним, что 30-летний Сонг расторг контракт с "Рубином" и теперь является свободным агентом.

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