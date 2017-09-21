Венгер: "Я просто пытаюсь привести Санчеса в хорошую форму"

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Венгер: "Я просто пытаюсь привести Санчеса в хорошую форму"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объяснил свои действия в отношении Алексиса Санчеса.

"С моей стороны нет какого-то предвзятого отношения. Я просто пытаюсь привести его в хорошую форму. Лига Европы и Кубок лиги для меня так же важны.
Поэтому я стараюсь дать ему играть, чтобы он мог вернуться к своей лучшей игре. После долгого отпуска, который я ему предоставил в этому году, он вернулся не в лучшей форме, потом еще и травмировался.

Как вы видите, сейчас он набирает форму. У меня нет никакого приоритета для кого-то. У нас 6-7 форвардов, и если три не играли в АПЛ, он могут сыграть в мид-уике. На "Челси" я выбирал команду, которая была бы сильна в контратаках. Алексис мог сыграть, если бы был готов на 100%" - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

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