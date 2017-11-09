Венгер: "Я рад тому, что Месси сыграет на Чемпионате Мира-2018"

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Венгер: "Я рад тому, что Месси сыграет на Чемпионате Мира-2018"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он положительно относится к попаданию сборной Аргентины на Чемпионат Мира-2018.

"Я рад тому, что Месси сыграет на Чемпионате Мира. Нельзя не любить Месси, если вы любите футбол. Также тому человеку, который любит футбол, нравится и сборная Аргентины. За нее всегда играют топовые игроки. Я был бы расстроен, если бы Аргентина не поехала в Россию", - приводит слова Венгера официальный сайт "Арсенала".

Напомним, что Аргентина обеспечила себе попадание в финальную стадию ЧМ-2018 в последнем туре отбора благодаря хет-трику Месси.

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