Венгер: "Я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры"

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему ему нравится смотреть футбол.

"Я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры. Мне нравится следить за играми, потому что футбол всегда непредсказуем. Это не похоже на театр - он начинается и заканчивается одинаково. Каждый вечер ходите на футбольный матч - это всегда по-разному", - цитирует француза Daily Mail.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год, после чего к тренерской деятельности не возвращался.

Год назад 71-летний специалист занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

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