Венгер: "Я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры"
Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему ему нравится смотреть футбол.
"Я расслабляюсь, когда смотрю, как страдают другие тренеры. Мне нравится следить за играми, потому что футбол всегда непредсказуем. Это не похоже на театр - он начинается и заканчивается одинаково. Каждый вечер ходите на футбольный матч - это всегда по-разному", - цитирует француза Daily Mail.
Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год, после чего к тренерской деятельности не возвращался.
Год назад 71-летний специалист занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18