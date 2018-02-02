Венгер: "Я разрешил Жиру уйти, так как ему нужна была практика перед ЧМ-2018"

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Венгер: "Я разрешил Жиру уйти, так как ему нужна была практика перед ЧМ-2018"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Оливье Жиру в "Челси".

"Я очень благодарен Жиру. У него недавно родился третий ребенок, поэтому для него было сложно покинуть Лондон. "Челси" является нашим конкурентом, но это не является поводом отказывать им. Оливье любили в клубе, но ему нужна была игровая практика перед Чемпионатом Мира. Поэтому я разрешил ему уйти", - приводит слова Венгера BBC.

Напомним, что 31-летний Жиру перешел в "Челси" за 22 миллиона евро и подписал с клубом контракт на полтора года.

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