Венгер: "Я считаю Облака одним из лучших вратарей в Европе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подвел итоги встречи с "Атлетико" (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

В частности, француз отметил игру голкипера испанцев Яна Облака.

"Я считаю Облака одним из лучших вратарей в Европе. Сегодня он это доказал. У нас были моменты в первом тайме, мы могли забить второй мяч в концовке, но такой результат – не случайность. Мы играли с командой, у которой, по статистике, едва ли не лучшая защита в Европе.

Наши болельщики были на высоте. Лучшего нельзя и желать. Но мы подвели их, пропустив на своем поле.

Знаем, что мы должны делать в ответном матче. Нам нечего терять. Надо играть на победу", – сказал Венгер.

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