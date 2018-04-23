Венгер: "Я слишком привязан к "Арсеналу", чтобы сказать, что буду работать в другом клубе"

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер: "Я слишком привязан к "Арсеналу", чтобы сказать, что буду работать в другом клубе"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, для которого текущий сезон будет последним в клубе, прокомментировал ситуацию со своим будущим.

 слишком привязан к этому клубу, чтобы сказать, что буду работать в другом клубе. Честно говоря, я не могу рассказать вам больше, потому что я не хочу, чтобы вы вернулись через полгода, чтобы заявить мне, что я солгал", - цитирует наставника "канониров" Le 10 Sport.

Напомним, Венгер не будет помогать "Арсеналу" в поисках нового тренера. | soccernews.ru

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