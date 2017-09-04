Венгер: "Я сомневался, стоит ли продлевать контракт с "Арсеналом"

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Венгер: "Я сомневался, стоит ли продлевать контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что у него были сомнения относительно продления контракта с лондонским клубом в конце прошлого сезона.

"Да, я сомневался, стоит ли продлевать контракт. По личным причинам. Я в "Арсенале" 20 лет, и я думал, должен ли я продолжать работу, ведь мы провели неудачный сезон" - цитирует французского специалиста The Telegraph.

Напомним, что 67-летний Венгер заключил с "Арсеналом" контракт до лета 2019 года.

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