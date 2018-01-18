Венгер: "Я сожалею об уходе Уолкотта"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Тео Уолкотта в "Эвертон".

"Мне очень приятен Тео. Он умный и честный парень, настоящий профессионал. Я помню, как он перешел к нам в 16 лет и сразу отправился на чемпионат мира. Уолкотт забил уйму голов в важных матчах. Это были голы в финале Кубка Англии, играх Лиги чемпионов, дерби... Я сожалею о его уходе, но в последнее время он редко выходил на поле. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере и благодарю за все, что он сделал для нас. Ему всегда будут рады в "Арсенале", - приводит слова Венгера ESPN.

Напомним, что "Эвертон" заплатил за 28-летнего Уолкотта 22,5 миллиона евро. Форвард выступал за "канониров" с 2006 года, провел за клуб 399 матчей, забил 108 голов и сделал 78 результативных передач.

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