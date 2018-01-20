Венгер: "Я вижу Уилшира как потенциального капитана команды"

Теги арсенал лондонарсен венгерджек уилшер

Венгер: "Я вижу Уилшира как потенциального капитана команды"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер расхвалил полузащитника Джека Уилшира.

По мнению наставника, хавбек продолжает развиваться и стал более умным футболистом.

"Я вижу Уилшира как потенциального капитана команды, потому что он человек, выращенный "Арсеналом". Он находится здесь с десятилетнего возраста. Но я вижу его капитаном не только потому, что он находится в команде долгое время. Джек обладает важными лидерскими качествами, у него футбольный мозг, он полностью сосредоточен на "Арсенале".

Тот факт, что он уходил в аренду, но все равно вернулся, говорит о том, что жизнь в "Арсенале" не так уже и плоха. И это важно, в будущем он может стать одним из лидеров команды. Кто может подвергнуть сомнению его любовь и преданность к клубу? Никто. Мы должны прийти к решению, которое сделает его счастливым. И я, конечно, хочу, чтобы он в будущем оставался в хорошей форме. Джек стал гораздо более терпеливым и зрелым, начал лучше анализировать игру. Раньше желание играть было его единственным козырем. Но сегодня он обладает более важными качествами", - сказал он.

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