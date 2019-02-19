Венгер ярко охарактеризовал Килиана Мбаппе
Легендарный французский тренер Арсен Венгер поделился мыслями об игре форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Когда я впервые увидел Мбаппе, подумал, что у нас во Франции появился свой Пеле. Он уже является футболистом топ-уровня, несмотря на то, что ему всего 20 лет" - приводит слова Венгера Tribalfootball.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 24 гола и сделал 14 ассистов.
В течение карьеры нападающий уже успел выиграть два чемпионата Франции, по одному Кубку Франции и Кубку Лиги, а также Чемпионат Мира 2018 года.
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