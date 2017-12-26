Венгер заинтересован в обмене Мхитаряна на хавбека своей команды

Лондонский "Арсенал" может совершить обмен игроками с "Манчестер Юнайтед", информирует Daily Star.

По сведениям источника, главный тренер "канониров" Арсен Венгер заинтересован в обмене полузащитника своей команды Месута Озила, у которого летом следующего года истекает контракт с клубом, на хавбека "красных дьяволов" Генриха Мхитаряна, попавшего в немилость к своему наставнику Жозе Моуринью.

Напомним, "Арсенал" готов продать Санчеса в январе за 40 миллионов евро. | soccernews.ru