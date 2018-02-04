Венгер: "Заплатили за Обамеянга разумную цену"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал сумму, заплаченную его клубом за форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Это разумная цена. Я думаю, да. Для нападающего такого уровня на сегодняшнем рынке это очень хорошая цена. Я вижу, как он отлично двигается и завершает атаки. Он находится не в лучшем своем физическом состоянии и все еще должен прибавить в этом отношении", - цитирует наставника "канониров" The Telegraph.

Напомним, Венгер прокомментировал игру Обамеянга и Мхитаряна в матче с "Эвертоном". | soccernews.ru