Венгер: "Заплатили за Обамеянга разумную цену"

Теги арсен венгерборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянгарсенал лондон

Венгер: "Заплатили за Обамеянга разумную цену"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал сумму, заплаченную его клубом за форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Это разумная цена. Я думаю, да. Для нападающего такого уровня на сегодняшнем рынке это очень хорошая цена. Я вижу, как он отлично двигается и завершает атаки. Он находится не в лучшем своем физическом состоянии и все еще должен прибавить в этом отношении", - цитирует наставника "канониров" The Telegraph.

Напомним, Венгер прокомментировал игру Обамеянга и Мхитаряна в матче с "Эвертоном". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов