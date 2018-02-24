Венгер засомневался в способностях Гвардиолы

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не считает, что наставник команды соперника Хосеп Гвардиола поднял планку для тренеров.

Об этом француз заявил перед финальным матчем Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (25 февраля).

"Не считаю ли я, что Гвардиола поднял планку для футбольных тренеров? Нет, потому что вы можете посмотреть на "Барселону", которая и после его ухода по-прежнему остаётся лучшей командой в Европе. Нужно понимать, что современный футбол изменился. Теперь лучших игроков могут позволить себе ограниченное количество клубов. Мы, как тренеры, можем оказывать влияние своей философией, но футбол – это именно игроки. Теперь роль самих футболистов в игре возросла как никогда прежде", - сказал он.

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