Венгер заступился за Озила после матча с "Атлетико"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заступился за полузащитника команды Месута Озила после полуфинального матча Лиги Европы с "Атлетико" (0:1).

После игры легенда "Арсенала" Мартин Киоун раскритиковал игру немца.

"Я не согласен с этим мнением. Думаю, вы сами поймете, когда ознакомитесь с его высокими физическими показателями в сегодняшнем матче.

Игра была тяжелой, чрезвычайно интенсивной, и я убежден: нельзя винить одного Озила в том, что мы не забили. В обоих матчах у нас была уйма моментов. Мы проигрываем всей командой.

Так что я не согласен с Киоуном. Просто сейчас, чтобы тебя услышали, принято впадать в крайности", – сказал Венгер. | http://soccernews.ru