Венгер заявил, что "Арсенал" будет бороться за все возможные титулы
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "канониры" не собираются жертвовать каким то из турниров.
"Невозможно жертвовать ни одним турниром, учитывая то, какое давление оказывается на клубы. Хотя за это можно заплатить, ведь на определённой стадии кубковых матчей ты начинаешь проводить и гостевые и домашние игры. Так что нас ждёт борьба в Кубке и в АПЛ, и иногда в таких поединках можно потерять футболистов" - приводит слова Венгера Eurosport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0