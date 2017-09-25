Венгер заявил, что "Арсенал" будет бороться за все возможные титулы

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Венгер заявил, что "Арсенал" будет бороться за все возможные титулы

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "канониры" не собираются жертвовать каким то из турниров.

"Невозможно жертвовать ни одним турниром, учитывая то, какое давление оказывается на клубы. Хотя за это можно заплатить, ведь на определённой стадии кубковых матчей ты начинаешь проводить и гостевые и домашние игры. Так что нас ждёт борьба в Кубке и в АПЛ, и иногда в таких поединках можно потерять футболистов" - приводит слова Венгера Eurosport.

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