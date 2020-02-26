Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"

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Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал игру полузащитника "Баварии" Сержа Гнабри в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси" (3:0). В этой встрече футболист оформил дубль.

По итогам матча Гнабри признан лучшим игроком.

"У этого парня нет никакого реального предела возможностей. Гнабри очень быстр, умен, и техничен, но иногда он ищет легкий путь, в этом была его проблема.

У нас с ним была договоренность. Но "Бавария" украла его из "Вердера". 

Мы хотели подписать с ним новое соглашение, подготовили его и были уверены, что он останется", - сказал Венгер в интервью beIN Sports.

Напомним, 24-летний футболист играл за "Арсенал" с 2012 по 2016 год. В этом сезоне Гнабри участвовал в 21 матча, отметившись 10 голами и 8 ассистами.

Не пропустите: Дубль Гнабри помог "Баварии" разгромить "Челси" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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