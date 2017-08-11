Венгер: "Женщина-тренер появится в АПЛ уже в ближайшее время"

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Венгер: "Женщина-тренер появится в АПЛ уже в ближайшее время"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не сомневается в том, что в английской Премьер-лиге вскоре появится женщина-тренер.

"Я лично убежден, что это произойдет в ближайшее время.

Уверен, через 10–15 лет, чтобы стать тренером, необязательно нужно будет быть футбольным специалистом. В каждой команде будет столько много ученых, что здесь уже скорее потребуется менеджер, а не тренер – за каждым решением будет стоять технологический анализ", - сказал француз.

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