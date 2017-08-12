Венгер: "Жиру очень много значит для команды"

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Венгер: "Жиру очень много значит для команды"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что форвард Оливье Жиру остается в команде.

"Это замечательно. Должен признаться, что на определенном этапе я не возражал против его ухода из команды, поскольку понимал, насколько важно для него получать игровую практику. Но все же я не хотел, чтобы он покинул "Арсенал". Все закончилось тем, что он решил остаться.

Он очень много значит для команды, и я вздохнул с облегчением, когда узнал, что он решил остаться в "Арсенале". Он точно не покинет команду" - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

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