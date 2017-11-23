Венгер - журналистке: "Поддерживаете "Тоттенхэм"? Вы больны"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообщался с журналисткой BBC Sport Решмин Чоудхури.

В ходе беседы представительница прессы обмолвилась наставнику, что она является фанаткой "Тоттенхэма".

"Серьезно? Да вы больны. Болезнь у вас внутри", – сказал Венгер.

Фото: Венгер и Чоудхури.

Не пропустите: "Арсенал" забивал голы в последних 13 выездных матчах еврокубков. | http://soccernews.ru