Венгер - журналистке: "Поддерживаете "Тоттенхэм"? Вы больны"

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Венгер - журналистке: "Поддерживаете "Тоттенхэм"? Вы больны"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообщался с журналисткой BBC Sport Решмин Чоудхури.

В ходе беседы представительница прессы обмолвилась наставнику, что она является фанаткой "Тоттенхэма".

"Серьезно? Да вы больны. Болезнь у вас внутри", – сказал Венгер.

Фото: Венгер и Чоудхури.

Не пропустите: "Арсенал" забивал голы в последних 13 выездных матчах еврокубков. | http://soccernews.ru

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