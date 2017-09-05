Венгер: "Зимнее трансферное окно нужно отменить"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что зимнее трансферное должно быть отменено.

"Если футболист не часто выходит на поле, то он уже в октябре думает о смене клуба зимой. Я считаю, что трансферное окно должно закрываться за два дня до матча первого тура и оставаться закрытым в течении сезона", - приводит слова Венгера Bein Sport.

Стоит отметить, что в последний раз "Арсенал" покупал футболиста зимой 2016 года. Тогда команду пополнил полузащитник Мохамед Эльнени.

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