Венгер: "Зимнее трансферное окно нужно отменить"

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер: "Зимнее трансферное окно нужно отменить"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что зимнее трансферное должно быть отменено.

"Если футболист не часто выходит на поле, то он уже в октябре думает о смене клуба зимой. Я считаю, что трансферное окно должно закрываться за два дня до матча первого тура и оставаться закрытым в течении сезона", - приводит слова Венгера Bein Sport.

Стоит отметить, что в последний раз "Арсенал" покупал футболиста зимой 2016 года. Тогда команду пополнил полузащитник Мохамед Эльнени.

Не пропустите: Венгер: "Финансовый fair-play нужно отменить". | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Да давно пора уже Венгера как тренера отменить.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов