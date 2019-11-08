Венгер: "Звонили из "Баварии" и попросили дать ответ в течение недели"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о деталях переговоров с "Баварией". Об этом сообщает beIN Sports.

"На данный момент "Бавария" переживает переходный период из-за ухода Хенесса и Румменигге.

Мне позвонили из "Баварии" и предложили возглавить команду, ответ сказали дать в течение недели", - сказал Венгер.

Ранее сообщалось, что "Бавария" предложила специалисту возглавить клуб до конца сезона. Позже в СМИ сообщили, что клуб отказался от кандидатуры Венгера.

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