Венгер: "Звонили из "Баварии" и попросили дать ответ в течение недели"
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о деталях переговоров с "Баварией". Об этом сообщает beIN Sports.
"На данный момент "Бавария" переживает переходный период из-за ухода Хенесса и Румменигге.
Мне позвонили из "Баварии" и предложили возглавить команду, ответ сказали дать в течение недели", - сказал Венгер.
Ранее сообщалось, что "Бавария" предложила специалисту возглавить клуб до конца сезона. Позже в СМИ сообщили, что клуб отказался от кандидатуры Венгера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Шальке
|10
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|8
|Вольфсбург
|10
|17
|9
|Хоффенхайм
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4