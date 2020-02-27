Венгерский "Гонвед" из-за короновируса отстранил тренера от работы

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Венгерский "Гонвед" из-за короновируса отстранил тренера от работы

Главный тренер "Гонведа" Джузеппе Саннино временно отстранён от занимаемой должности, сообщает Sky Sport Italia.

Руководство венгерского клуба решило перестраховаться и не допускать к работе итальянского специалиста, который недавно вернулся с родины, где произошла вспышка коронавируса.

Сам тренер утверждает, что у него нет никаких симптомов болезни и он готов исполнять свои обязанности.

62-летний Саннино возглавляет "Гонвед" с мая 2019 года.

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