Венгерский "Гонвед" из-за короновируса отстранил тренера от работы
Главный тренер "Гонведа" Джузеппе Саннино временно отстранён от занимаемой должности, сообщает Sky Sport Italia.
Руководство венгерского клуба решило перестраховаться и не допускать к работе итальянского специалиста, который недавно вернулся с родины, где произошла вспышка коронавируса.
Сам тренер утверждает, что у него нет никаких симптомов болезни и он готов исполнять свои обязанности.
62-летний Саннино возглавляет "Гонвед" с мая 2019 года.
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