Венгеру поступило шикарное предложение
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Китае.
Как сообщает Mirror, французскому специалисту поступило предложение от одного из китайских клубов. Венгера обещают сделать самым высокооплачиваемым тренером страны.
Отметим, что самая большая зарплата у наставника сборной Китая Марчело Липпи, он получает около 27 миллионов евро в год.
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|О
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|Гуанчжоу
|30
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|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
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|Шанхай Ист Эйшиа
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|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
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|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
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|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
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|Тянцзин Теда
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|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30