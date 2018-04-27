Венгеру поступило шикарное предложение

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Mirror, французскому специалисту поступило предложение от одного из китайских клубов. Венгера обещают сделать самым высокооплачиваемым тренером страны.

Отметим, что самая большая зарплата у наставника сборной Китая Марчело Липпи, он получает около 27 миллионов евро в год.

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