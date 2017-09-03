Венгрия – Португалия - 0:1, Латвия – Швейцария - 0:3 (обзоры)

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Венгрия – Португалия - 0:1, Латвия – Швейцария - 0:3 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе В. 

Видео: Венгрия – Португалия - 0:1.

Видео: Латвия – Швейцария - 0:3.

Не пропустите: Португалия обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию. | http://soccernews.ru

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