Венгры дожали "викингов", Сербия с мощным составом летит мимо большого турнира, Северная Македония творит историю: определились последние учасники Евро 2020
Квалификация Евро-2020 вышла на финишную прямую и окончательно завершилась. Сложно выделить какой-то отдельный финальный матч, но мы предлагаем обратить внимание на игру между Венгрией и Исландией. В Будапеште решалось, кто отправится в группу смерти с Португалией, Францией и Германией. Первый тайм встречи оказался равным и динамичным, но хозяева на старте немного нервничали. За это их наказал Сигурдссон, который пробил со штрафного под перекладину на 10-й минуте – голкипер Гулачи попытался поймать мяч, однако выпустил его из рук в ворота. 0:1. До перерыва счет не изменился. Во втором тайме матч также был ровным и веселым. Венгры отчаянно пытались отыграться, а исландцы регулярно ловили их на контратаках. В таком русле матч дошел до 87-й минуты, пока хозяева не отыгрались усилиями Него, которого выпустили на замену. Казалось, что поединок перейдет в овертайм, но в компенсированное время рывок Собослая по центру завершился мощным дальним ударом – мяч попал в штангу, а от нее влетел в сетку. 2:1! "Викинги" капитулировали. Венгрия выходит на Евро, где групповой этап получится далеко не простым. Вероятней всего, парням из Венгрии уготовано место последней команды в квартете, однако все может быть, будем следить!
Северная Ирландия в Белфасте принимала Словакию. Победитель этой пары попал бы в квартет к Испании, Швеции и Польши. Гости лучше начали поединок и забили быстрый гол – на 17-й минуте Куцка перехватил неудачную скидку Сэвилла назад, вышел один на один с голкипером Пикок-Фареллом и расстрелял ближний угол. 0:1. Ирландцы огрызнулись серией дальних ударов, но качественных моментов в первом тайме команды не создали. Во втором тайме хозяева серьезно прибавили в активности. Некоторое время словаки держались на равных, но постепенно они забыли об атаках, начав держать счет. За это и поплатились на 87-й минуте, когда очередное наступление ирландцев завершилось прострелом с правого края штрафной – Шкриньяр срезал мяч в ворота. 1:1. Матч перешел в овертайм. В первом из них небольшое преимущество имели хозяева, но в середине второго словаки нанесли роковой удар – Дюриш принял мяч после удачного отскока и выстрелил метров с 19-ти под ближнюю штангу. 1:2! Северная Ирландия так и не отыгралась. Словакия шагает на Евро-2020. Поляки и Шведы? Да, Испания выглядит недосягаемой, но с двумя последними можно побороться за второе место!
Сербия в Белграде встречалась с Шотландией – победитель попал бы группу к Англии, Хорватии и Чехии. Хозяева считались очевидными фаворитами, но в первом тайме ни у них, ни у гостей интересных моментов не возникало. Через семь минут после перерыва шотландцы неожиданно вышли вперед усилиями Кристи, которому удался удар с линии штрафной в правый нижний угол – 0:1. Казалось, что сербы пойдут в атаку и прижмут соперника, но гости выглядели даже интереснее. У хозяев мало что получалось, поэтому проход шотландцев казался вполне вероятным – впрочем, островитяне не смогли удержать концентрацию до финального свистка. На 90-й минуте хозяева заработали угловой, Младенович выполнил подачу, а Йович замкнул ударом головой с отскоком от газона – 1:1. Матч перешел в овертайм, однако голов в нем не забивали. Все решилось в серии пенальти – все футболисты, кроме Митровича, забили. Удар Александара парировал голкипер. Шотлдания возвращается на большие турниры! А Сербия со своим мощным составом пролетает мимо Евро. Величайшее дерби всех времен – Сербия против Хорватии – отменяется.
Последний матч, который по хронологии был первым – Грузия против Северной Македонии. Обе команды вряд ли могли претендовать на выход на Евро, но УЕФА подогнала не самым сильным командам Лигу Наций, из которой можно пробиться в элиту. Именно этим и воспользовалась Северная Македония, которая сначала одолела Косово, а в финале с минимальным счетом победила грузинов. Единственный гол на 56 минуте встречи забил не стареющий Горан Пандев. По итогу, Северная Македония оказалась в группе с Нидерландами, Австрией и Украиной, и выглядит в ней откровенным пассажиром. Однако, коронавирус быстро меняет расклады в футбольном мире, поэтому будем ждать лета 2021 года!
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
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|М
|О
|1
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|3
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|2
|Швейцария
|3
|5
|3
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|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
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|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
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|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
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|3
|4
|4
|Швеция
|3
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|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
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|3
|5
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|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1