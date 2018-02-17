"Венло" и "Гронинген" сильнейшего не выявили
В рамках 24-го тура чемпионата Голландии "Венло" на своём поле сыграл вничью с "Гронингеном" со счётом 1:1.
"Венло" - "Гронинген" - 1:1
Голы: ван Крой, 2 - 1:0, Доан, 15 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|23
|61
|2
|Аякс
|23
|54
|3
|АЗ
|23
|47
|4
|Фейеноорд
|23
|39
|5
|Зволле
|23
|39
|6
|Утрехт
|23
|38
|7
|Витесс
|23
|37
|8
|АДО Ден Хааг
|23
|32
|9
|Херенвен
|23
|31
|10
|ВВВ Венло
|23
|30
|11
|Хераклес
|23
|27
|12
|Эксельсиор
|23
|26
|13
|Гронинген
|23
|23
|14
|Виллем II
|23
|20
|15
|НАК Бреда
|23
|20
|16
|Рода ЮК
|23
|17
|17
|Твенте
|23
|16
|18
|Спарта Роттердам
|23
|14