"Венло" и "Гронинген" сильнейшего не выявили

В рамках 24-го тура чемпионата Голландии "Венло" на своём поле сыграл вничью с "Гронингеном" со счётом 1:1.

"Венло" - "Гронинген" - 1:1

Голы: ван Крой, 2 - 1:0, Доан, 15 - 1:1.

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