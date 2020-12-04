Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы

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Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы венский "Рапид" был разгромлен "Арсеналом" со счётом 1:4.

Для австрийской команды это 27-е поражение во втором по значимости еврокубковом турнире.

Как сообщает Gracenote Live, это новый антирекорд. "Рапид" обогнал "Русенборг", который проигрывал в ЛЕ 26 раз.

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