Венский разгром: "Милан" крупно обыгрывает "Аустрию"

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Венский разгром: "Милан" крупно обыгрывает "Аустрию"

В первом туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Милан" проводил свой матч на выезде с венской "Аустрией". "Россонери" были фаворитами встречи, однако их последние результаты в Серии А не давали полной уверенности в удачном исходе матча. Винченцо Монтелла практически полностью изменил стартовый состав по сравнению с проигранным поединком чемпионата против римского "Лацио". Так, в нападении у "россонери" с первых минут вышли Калинич, Силва и Чалханоглу. 

С первых минут матча завладел "Милан" инициативой, и вскоре сумел забить быстрый гол: Чалханоглу отобрал мяч в центре поля, добежал с ним до чужих ворот и, обыгравшись с Калиничем, пробил из пределов штрафной в дальний верхний угол – 0:1 в пользу гостей в самом дебюте матча. А через три минуты "россонери" удвоили свое преимущество: Кесси отправил в прорыв к чужой штрафной Чалханоглу, турок дотянулся до сложного мяча, обыграв тем самым защитника хозяев, а затем отличным пасом вывел один на один с голкипером Андре Силву, португалец был точен – 0:2 в пользу миланцев к 10-й минуте матча.

Немного отдохнув, гости легко довели счет до разгромного: развернули они свою контратаку после очередной потери мяча австрийцами, в результате чего вездесущий Хакан Чалхонаглу пасом из центральной зоны вновь вывел на свидание с вратарем хозяев Андре Силву – дубль португальца и 0:3 в пользу "Милана".  Совсем надломил третий мяч австрийцев, и в атаку они шли уже не так охотно. Итальянцы также не особо стремились к очередному забитому голу, согласившись на такой спокойный темп игры. За десять минут до конца тайма Чалханоглу опасно пробивал со штрафного, однако мяч полетел над перекладиной.

Второй тайм также начался с быстрого гола, однако на этот раз в ворота "Милана": после подачи с углового Хольцхаузера, молодой Боркович ворвался в штрафную и головой вколотил мяч в ворота гостей – 1:3. Однако не прошло и десяти минут, как "Милан" вернул себе перевес в три гола: Франк Кесси получил мяч перед штрафной соперника и тонким пасом вывел Силву на третье в матче свидание с Хаджикичем – португалец снова вышел победителем и, как итог, 1:4 в пользу приезжей команды.

Через семь минут вышедший на замену Сусо сделал счет неприличным: решился испанец на дальний удар метров с 30-ти, и после рикошета от защитника мяч полетел по неожиданной для голкипера траектории и опустился под перекладиной - 1:5, "Милан" впереди. После пятого гола гости начали играть в свое удовольствие, неспешно проводя редкие атаки. "Аустрия" также смирилась с итоговым счетом, и, чтобы не усугубить ситуацию, тоже не рвалась забить гол.

"Аустрия" – "Милан" – 1:5

Голы: Чалханоглу, 7 – 0:1, Андре Силва, 10 – 0:2, Андре Силва, 20 – 0:3, Боркович, 47 – 1:3, Андре Силва, 56 – 1:4, Сусо ,63 – 1:5.

"Аустрия": Хаджикич, Мохаммед, Марчинко, Кляйн, Вестерманн (Боркович, 42), Прокоп, Зербест, Ли Чжин Хен (Де Паула, 73), Хольцхаузер, Пирес, Моншайн.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Романьоли (Муссакьо, 74), Антонелли, Сапата, Чалханоглу, Кесси (Бонавентура, 62), Биглия, Абате, Андре Силва, Калинич (Сусо, 62).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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