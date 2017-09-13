Вентура хотел бы видеть в Италии более талантливое поколение

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Вентура хотел бы видеть в Италии более талантливое поколение

Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура назвал одну из проблем итальянского футбола.

"Мы проиграли Испании, но "Ювентус" проиграл "Барселоне", а "Рома" не лучшим образом играла против "Атлетико". Ну и так далее. Значение имеет не только результат. Будь у нас более индивидуально сильное поколение, проблем было бы меньше.

Не считаю ли я, что меня слишком много критикуют? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос" - приводит слова Вентуры Football Italia.

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