Вентура хотел бы видеть в Италии более талантливое поколение

Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура назвал одну из проблем итальянского футбола.

"Мы проиграли Испании, но "Ювентус" проиграл "Барселоне", а "Рома" не лучшим образом играла против "Атлетико". Ну и так далее. Значение имеет не только результат. Будь у нас более индивидуально сильное поколение, проблем было бы меньше.

Не считаю ли я, что меня слишком много критикуют? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос" - приводит слова Вентуры Football Italia.

Читайте также: Вентура: "Иско и Асенсио сильнее Верратти и Инсинье". | http://soccernews.ru