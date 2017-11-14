Вентура хотел получить 2,6 миллиона евро за досрочное расторжение контракта

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура всё-таки покинет свой пост, сообщает Football Italia.

69-летний специалист ответил утвердительно на вопрос журналистов, уйдёт ли он в отставку.

Впрочем, как сообщает итальянская пресса, пока ещё действующий наставник "Скуадры Адзурры" хотел хорошенько заработать на своём увольнении. Вентура намеревался получить за досрочное расторжение контракта компенсацию в размере 2,6 миллиона евро. Однако в итоге, утверждают СМИ, сторонам удалось договориться о сумме в 700 тысяч евро.

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