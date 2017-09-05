Вентура: "Иско и Асенсио сильнее Верратти и Инсинье"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура сравнил игроков своей команды с футболистами национальной команды Испании.

"Я не думаю, что в нашем составе имеется меньше чемпионов, нежели у Испании, но... Иско и Асенсио сильнее Инсинье и Верратти, они играют в более совершенную игру, чем мои подопечные ", - цитирует 69-летнего специалиста FootMercato.

Напомним, Иско станет четвертым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Реала". | soccernews.ru