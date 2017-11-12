Вентура: "Италия изначально рассчитывала на стыковые матчи"
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что он изначально рассчитывал попасть в стыковые матчи отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.
"Как только узнал, что мы будем играть в одной группе с Испанией, то сразу же ожидал попадания в стыковые матчи. Поэтому это не стало для меня неожиданностью. Тем не менее мы - Италия и обязаны проходить на Чемпионат Мира, показав классный футбол", - приводит слова Вентуры kicker.de.
Напомним, что в первом стыковом матче Италия на выезде проиграла Швеции со счетом 0:1.
Ответный матч пройдет 13 ноября.
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