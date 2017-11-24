Вентура может продолжить карьеру в АПЛ

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в услугах 69-летнего специалиста заинтересован "Уотфорд".

Отмечается, что в стане "шершней" опасаются, что нынешний наставник команды Марку Силва может уйти в "Эвертон", который активно пытается его переманить.

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