Вентура может продолжить карьеру в АПЛ

Теги уотфордджампьеро вентура

Вентура может продолжить карьеру в АПЛ

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в услугах 69-летнего специалиста заинтересован "Уотфорд".

Отмечается, что в стане "шершней" опасаются, что нынешний наставник команды Марку Силва может уйти в "Эвертон", который активно пытается его переманить.

Не пропустите: Сол Кэмпбелл хочет возглавить сборную США. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 12 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Ньюкасл Юнайтед 12 14
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 12 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов