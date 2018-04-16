Вентура может возглавить один из клубов Серии А

Экс-тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может возглавить "Удинезе".

Как сообщает Football Italia, нынешний наставник "Удинезе" Массимо Оддо может быть уволен после матча с "Кротоне". Отметим, что клуб проиграл последние 9 матчей Серии А.

Напомним, что Вентура был отправлен в отставку с поста тренера сборной Италии из-за того, что не смог вывести команду на ЧМ-2018.

Читайте также: Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru