Вентура может возглавить один из клубов Серии А

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Вентура может возглавить один из клубов Серии А

Экс-тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может возглавить "Удинезе".

Как сообщает Football Italia, нынешний наставник "Удинезе" Массимо Оддо может быть уволен после матча с "Кротоне". Отметим, что клуб проиграл последние 9 матчей Серии А.

Напомним, что Вентура был отправлен в отставку с поста тренера сборной Италии из-за того, что не смог вывести команду на ЧМ-2018.

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