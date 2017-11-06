Вентура: "Мы не можем играть в обоих матчах с Швецией по одной и той же системе"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2018 против национальной команды Швеции.

"Нам предстоят два очень непростых матча, и нам лучше провести их в разных стилях. Если мы хотим выйти на Чемпионат Мира, мы просто не можем играть в обоих поединках по одной и той же системе. Если мы преодолеем стадию плей-офф, у нас будет 20 дней на подготовку к турниру, чтобы потренироваться вместе. Это, конечно, нам поможет" - сказал Вентура.

Напомним, что 10 ноября Швеция и Италия сыграют в Стокгольме, а 13 ноября - в Милане.

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