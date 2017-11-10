Вентура отсеял четверых игроков в преддверии матчей с Швецией
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура убрал из заявки национальной команды четверых игроков в преддверии стыковых матчей квалификации ЧМ-2018 против Швеции.
Как сообщает официальный сайт итальянской федерации футбола, из состава "Скуадры Адзурры" были исключены Симоне Дзадза, Леонардо Спинаццола, Стефан Эль Шаарави и Данило Д'Амброзио. Стоит отметить, что первые двое травмированы.
Напомним, что первый матч между Швецией и Италией состоится сегодня в Стокгольме, а ответный - 13 ноября в Милане.
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