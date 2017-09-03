Вентура прокомментировал крупное поражение от сборной Испании

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура дал комментарии после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Испании.

"В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерства. Мы помогли сопернику, сделав им несколько подарков, а в ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев. Сейчас сборная Италии - это люди, а сборная Испании - не совсем. Но, несмотря ни на что, наш спортивный проект продолжается. Один матч не может его изменить. Это был опыт. Мы проанализируем игру и подумаем, как мы можем развиваться" - приводит слова Вентуры Football Italia.

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